Studente espulso da scuola per aver indossato una gonna: i professori per protesta si vestono come lui

Fare l’insegnante è un lavoro difficile , pieno di responsabilità e che può regalare soddisfazioni impagabili : non si tratta semplicemente di insegnare agli alunni delle nozioni, ma trasmettere loro dei valori che vanno oltre la propria materia. Significa insegnare loro l’ uguaglianza e il rispetto , aiutarli nel loro sviluppo e ad essere persone migliori e significa anche supportarli nelle loro scelte, soprattutto quando queste violano le norme e le convenzioni sociali . Nonostante sia sempre più evidente come la distinzione tra abbigliamento femminile e abbigliamento maschile si stia assottigliando, ancora troppe persone non sono disposte ad accettare che – così come le donne possono indossare abbigliamento maschile – gli uomini possono indossare abiti considerati “femminili” .

Gli insegnanti della Spagna hanno dimostrato di supportare un alunno, vittima di bullismo: il ragazzo è stato espulso per aver indossato una gonna a lezione. Il movimento “Clothes have no gender”, cioè “i vestiti non hanno genere” ha come obiettivo quello di porre fine alle norme stereotipate di genere nel paese europeo: di recente, proprio a causa di questo avvenimento, gli insegnanti – soprattutto uomini - hanno deciso di prendere posizione e di unirsi alla protesta.