15 celebrità condividono somiglianze incredibili con persone vissute in epoche lontane

Se è vero che tutti noi abbiamo 7 sosia sparsi nel mondo , è anche vero che le probabilità di incontrarne anche uno sono davvero basse. Alcune persone hanno avuto la fortuna di trovare il proprio sosia al supermercato, sull’aereo, in autobus o nel dipinto di un museo: si tratta di avvenimenti che capitano raramente e che hanno il potere di lasciarci senza parole. Ma quanto è raro scoprire di avere un sosia nel passato? O meglio, di essere praticamente la fotocopia di qualcuno che è vissuto in un’altra epoca ? Tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo possono vantarsi di assomigliare incredibilmente a persone appartenenti ad epoche lontane. Hanno scoperto loro questa somiglianza o è merito degli utenti di internet? Probabilmente la seconda. Abbiamo selezionato 15 confronti che mostrano somiglianze davvero stupefacenti .

L'uomo a destra sembra avere qualche anno in più: sappiamo che aspetto avrà Nicholas tra qualche anno.

Non sappiamo se abbiano inventato la macchina del tempo e se solo in pochi abbiano il privilegio di poterla usare, anche se questi confronti fotografici fanno sicuramente sorgere dei dubbi. Paura, stupore, incredulità: cosa proveresti se scoprissi di che in un'altra epoca ha vissuto una persona quasi identica a te?