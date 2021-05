Il capo offre un giorno di ferie ai dipendenti per farli andare al pub: "loro si rilassano e l'economia si riprende"

Sentiamo spesso storie di capi crudeli che non hanno a cuore la serenità dei propri dipendenti: credono di essere in diritto di trattarli con sufficienza e mancanza di rispetto solo perché occupano un ruolo “inferiore”. Esistono però, e per fortuna, capi che sanno mettersi nei panni dei lavoratori e lui, Chris Donnelly , è stato definito il capo migliore dell’Inghilterra . Ha deciso di offrire ai suoi dipendenti un giorno libero per consentire loro di godersi la riapertura di bar e negozi dopo un lungo periodo di lockdown.

Chris è amministratore delegato di una società di marketing digitale , con sede a Londra, chiamata Verb Brands. Ha solo 30 anni e ha preso una decisione che ha suscitato apprezzamenti e ammirazione . Il 12 aprile del 2021, in Inghilterra, i pub, le palestre e i negozi hanno finalmente riaperto. Era un lunedì, e Chris non poteva – ma soprattutto non voleva – permettere che il suo team lavorasse come ogni altro giorno della settimana: ha dato così un giorno libero ai suoi 65 dipendenti con la speranza che potessero divertirsi al massimo, sempre nei limiti consentiti e nel rispetto delle norme vigenti. Ha anche detto loro che a chiunque si fosse presentato in ufficio sarebbe stato detto di andarsene immediatamente.

I dipendenti hanno potuto approfittare della riapertura per rilassarsi e divertirsi, e lui è convinto che questo abbia dato anche una spinta all’economia: il suo team ha sicuramente fatto shopping nei negozi e ha speso soldi nei pub e nei ristoranti per mangiare seduti e in compagnia. Chris sa che il periodo di restrizioni è stato difficile per tutti: per le attività che sono state costrette a rimanere chiuse, o parzialmente chiuse, e per i dipendenti che hanno sofferto nel non poter godere dei piccoli momenti di svago e di libertà. Il capo sa che ogni dipendente all’interno della sua azienda merita un momento di relax, e ci teneva a far sapere loro quanto lui li apprezzi: prima di essere dipendenti sono persone e, in quanto tali, è giusto che per un giorno abbiano messo da parte il lavoro per ritrovare quella normalità – o apparente normalità - che è mancata a tutti.

Cosa ne pensi dell'idea di questo capo per supportare le attività e premiare i dipendenti?