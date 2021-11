15 acute illustrazioni che ci mostrano difetti e debolezze della società moderna

Ricordi l'ultima volta in cui hai scambiato due chiacchiere con uno sconosciuto incontrato alla fermata dell'autobus? Ricordi quando si viaggiava davvero, e non tramite uno schermo, e quando ci importava essere e non apparire? La vita prima dei moderni strumenti tecnologici ci sembra ormai lontana: le nuove generazioni non sanno nemmeno come fosse la vita prima che la tecnologia fosse parte integrante di ogni nostra attività. Probabilmente tutti noi facciamo fatica a riconoscere quali siano le debolezze e i difetti della società in cui viviamo: siamo talmente dentro questo meccanismo da non riuscirne a prendere le distanze e giudicare quindi con obiettività. A fare questo, però, ci pensa Pawel Kuczynski, un filosofo e artista polacco che è diventato celebre per aver denunciato i difetti della nostra società tramite acute illustrazioni. Non si tratta di riproduzioni fedeli del nostro mondo, ma di scene ironiche, sarcastiche e spesso distopiche. Te ne vogliamo mostrare 15.