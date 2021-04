Realizza bambole con le stesse particolarità fisiche dei bambini: vuole aiutarli ad accettare le diversità

Il gioco è una componente fondamentale nel processo di crescita e di sviluppo dei bambini. Le bambole , in particolare, hanno il potere di dargli conforto e compagnia e su di esse si concentra una grande parte della loro attenzione: ci giocano, le coccolano e se ne prendono cura. Consapevole di questa importanza, Amy Jandrisevits , ex assistente sociale e abile artigiana, ha deciso di realizzare delle bambole personalizzate con l’obiettivo di aiutare i bambini con particolarità fisiche ad accettarsi, apprezzarsi e ad amare le proprie differenze.

L’idea è nata quando Amy si è resa conto che sul mercato le bambole avevano sempre lo stesso aspetto e le stesse espressioni: non c’era diversità ma solo modelli stereotipati. Spinta quindi dal desiderio di cambiare le cose, e con la convinzione che anche le bambole abbiano il potere di trasmettere un grande messaggio, ha impiegato 4 anni per realizzare bambole che sono “ opere d’arte ispiratrici ”.

Amy si ritiene onorata di poter far parte delle loro storie e di guardare con occhi privilegiati il loro mondo. Sono state più di 300 le bambole realizzate da Amy, che vengono pagate dai genitori dei bimbi o dagli operatori sanitari.

Nel caso in cui non possano permettersi questa spesa, che si aggira intorno ai $ 100, la donna si fa carico del costo: vuole regalare felicità e speranza ad ogni bambino, a qualsiasi condizione. È vero che Amy ha fatto di questa iniziativa – chiamata “A doll like me” - un vero e proprio lavoro.