Helsinki sotterranea: la città-clone con chilometri di tunnel e ambienti dove divertirsi o rifugiarsi

Nel caso sfortunato in cui una di queste terribili evenienze si verificasse per davvero, c'è una città che non vuole proprio saperne di scomparire. Parliamo di Helsinki , la capitale finlandese, che sta costruendo una vera e propria replica di sé stessa... sottoterra . Proprio così: dai tempi della guerra fredda, i finlandesi hanno cominciato a scavare molto più di semplici bunker, ma chilometri e chilometri di ambienti e tunnel dove non manca proprio nulla per sopravvivere, dai luoghi dove alloggiare a quelli dove divertirsi. Pronti a scoprire questa città nella città?

Pensate per un secondo a uno scenario apocalittico , distopico, catastrofistico. Cosa vi viene in mente? Una bomba atomica , un uragano, un violento terremoto? Sono tante le situazioni di questo tipo su cui possiamo fantasticare, e su cui sicuramente le opere letterarie e cinematografiche, negli anni, hanno contribuito a creare le immagini e le storie giuste.

Linee elettriche, fognature, sistemi di filtraggio dell'aria : nel giro di qualche decennio, sotto le case e le strade che affacciano sul Golfo di Finlandia, ha preso vita quello che probabilmente è il più grande rifugio antiatomico esistente, anche se sarebbe riduttivo etichettarlo così e non è in questo modo che i progettisti vogliono definirlo.

Sebbene il progetto, ufficialmente, sia stato motivato dalle autorità come necessario per decongestionare il traffico , col passare del tempo si è parlato sempre di più anche di un chiaro intento di protezione per i cittadini da eventuali minacce. Le più grandi? Sicuramente quelle provenienti dalla Russia , Paese con cui la Finlandia condivide oltre 1.300 km di confine e con cui, in passato, non sono mancati gli attriti.

"Se fuori cade una bomba, qui sotto non ci accorgiamo di nulla", ha spiegato un funzionario coinvolto nei lavori. E in effetti le strutture e i rifugi costruiti sotto a Helsinki - dei quali meno di un terzo oggi è accessibile al pubblico - sembrano proprio catapultarci in uno scenario post-apocalittico .

Per adesso, tuttavia, i sotterranei di Helsinki sono visti come un'innovativa e originale attrazione, che consente lo sviluppo di ambienti collettivi inconsueti e riparati, attirando anche numerosi visitatori. Di certo, tanto per fare qualche esempio, fa impressione visitare una chiesa come quella di Temppeliaukio, oppure pensare di andare a nuotare in piscina o di fare un giro in go-kart a decine di metri sottoterra. Qui però è così, e l'immensa rete di tunnel continua ad espandersi.

Non rimane che augurarsi che continui, ancora per molto tempo, a essere utilizzata per scopi di svago e non di rifugio. Conoscevate questa particolarità di Helsinki?