I cani femmina pensano che i loro padroni non siano intelligenti: la scienza spiega il perché

I cani essendo gli animali che sono maggiormente a contatto con gli uomini potrebbero aver imparato a conoscere e a decifrare i loro comportamenti, ma soprattutto pare abbiano trovato un modo per comunicare.

Solitamente, sembra che i cani si leghino principalmente a coloro che sono maggiormente amichevoli, ma soprattutto generosi con il cibo. "I risultati dell'esperimento hanno dimostrato - spiega Chijiiwa - come le femmine identifichino e si soffermino sulle competenze degli individui. Ulteriori esami potrebbero evidenziare le differenze tra cani maschi e femmine nel modo in cui valutano gli esseri umani".

Questo studio risulta molto interessante, proprio perché sottolinea come il legame tra uomo e cane non sia dettato esclusivamente dai tratti sociali, ma anche da quelli non sociali come abilità o competenza.

Una ricerca che forse permetterà di comprendere ancor di più i nostri amici pelosi, cosa ne pensi?