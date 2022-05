Vita più lunga per i nostri cani? Un team di ricerca ha avviato il primo progetto per renderlo possibile

I cani, considerati i “migliori amici dell’uomo”, una volta entrati nelle nostre case diventano, nel giro di poco tempo, parti integranti della famiglia: la loro capacità di portare amore nella vita di chi decide di adottarne uno è impareggiabile e sanno conquistare il cuore di chiunque trascorra del tempo con loro. Affettuosi, fedeli, inseparabili, i cani hanno mille pregi e un unico “difetto”: la loro aspettativa di vita, purtroppo, non è longeva quanto quella di un umano e, di conseguenza, quando adottiamo un cucciolo sappiamo già che non sarà per sempre.

Dovercene separare è senza dubbio molto difficile, ma la scienza si sta concentrando per trovare una soluzione e cercare un sistema per far vivere i nostri fedeli compagni pelosi più a lungo.