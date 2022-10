È possibile prevedere la durata della nostra vita? Secondo la scienza lo rivelano gli occhi

Si può prevedere la durata precisa della propria vita? La risposta, naturalmente, è no e, a ben pensarci, è meglio così: sapere in quale giorno si dovrà dire addio alla propria esistenza susciterebbe una certa preoccupazione con l'avvicinarsi dell'evento, anche se, di contro, permetterebbe di fare tutto ciò che si desidera entro quella determinata data. Tuttavia, nonostante sia impossibile individuare con certezza il momento, la scienza ha trovato un metodo che potrebbe darcene un'idea attraverso lo studio dei nostri occhi .

Il mezzo che potrebbe indicare la durata della vita di una persona è l'analisi del divario tra l'età effettiva di una persona e l'età biologica della retina. Questa differenza potrebbe essere uno strumento per abbozzare una stima degli anni che ci restano. La scienza ha dimostrato, infatti, che i piccoli vasi all'interno della retina potrebbero essere degli affidabili testimoni del nostro stato di salute generale, specialmente per quanto riguarda la circolazione e il cervello. Con l'avanzare degli anni i rischi di sviluppare malattie aumentano, ma la percentuale di questo pericolo varia da persona a persona della medesima età.

Ognuno di noi ha un "invecchiamento biologico" soggettivo ed è su questo che hanno puntato i ricercatori, dal momento che non procede di pari passo con l'invecchiamento reale, quello cadenzato dal numero di candeline sulla torta. Per individuare il "divario di età retinica" il team ha analizzato, tramite il deep learning, la superficie posteriore interna dell'occhio di 46.969 adulti fra i 40 e i 69 anni del Regno Unito. Circa 19.200 delle immagini scattate al fondo oculare destro di 11.052 partecipanti in buono stato di salute hanno convalidato l'efficacia di questo sistema di previsione dell'età retinica: in questi casi, è stata rilevata una forte equivalenza con l'età reale.