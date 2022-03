Ora legale: secondo gli esperti spostare le lancette in avanti può avere effetti negativi sulla salute

Il cambio dell’ora sembra cosa da poco, spostare l’orologio di un’ora in avanti o indietro non altererebbe poi così tanto le nostre abitudini. Come nel caso del passaggio dall’ora a solare a quella legale , che si verifica nel mese di marzo: dormire un’ora in meno in virtù delle giornate che si allungano potrebbe essere percepito un piccolo disagio piuttosto insignificante.

Beth Malow, professore di neurologia e pediatria presso il Vanderblit University Medical Center nel Tennessee e direttore del dipartimento del sonno ha analizzato la connessione tra il passaggio all’ora legale e l’incremento di fenomeni quali infarti, ictus e insonnia adolescenziale.

Lo studio si è basato su un corposo numero di ricerche e il risultato è stato affermativo: c’è effettivamente una correlazione tra lo spostamento delle lancette un’ora in avanti e i problemi di salute indicati.

Se portare l’orologio a un’ora indietro nel mese di novembre non sembra avere conseguenze negative, al di là di un leggero sfasamento per alcuni, il cambio orario in avanti di marzo è faticoso da gestire per il nostro organismo. Al mattino, anche se il quadrante ci dice che sono le otto, il corpo percepisce che in realtà sono le sette: la luce prematura a cui siamo impreparati non coinvolge soltanto il giorno del cambio, ma quasi otto mesi consecutivi.

I raggi di sole del primo mattino sono fondamentali per regolare i ritmi naturali dell’organismo, perché è la luce che si occupa del nostro risveglio e ci rende vigili.