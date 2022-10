Giocare ai videogiochi è sbagliato? Al contrario: migliora l'intelligenza dei bambini, parola della scienza

I videogiochi, fin da quando sono stati inventati, sono il passatempo preferito dei bambini, anche se un po' meno dalle mamme. Prima, gruppi di ragazzi si riunivano in locali specifici e passavano ore davanti alle console, sfidandosi a chi riusciva a raggiungere il punteggio più alto. Lo sviluppo tecnologico ha portato a un miglioramento dei giochi elettronici rendendoli più piccoli e compatti, permettendo in questo modo di averli in casa.

Spesso, però, le mamme si lamentano che i figli passano troppo tempo davanti allo schermo credendo che non facciano bene. Adesso, i bambini, però, hanno un motivo in più per giocare alle varie console, perchè una ricerca ha rivelato che i videogiochi migliorano l'intelligenza.