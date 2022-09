Si licenzia dal lavoro e viene sostituita nel giro di tre ore: "nessuno è indispensabile"

Il lavoro , oltre ad essere una tematica centrale in molteplici discussioni, è una di quelle pratiche che occupa gran parte della vita, ma soprattutto è indispensabile per vivere . Ognuno spera di trovare il mestiere dei propri sogni, perché in questo modo lavorare sarà molto più facile e meno faticoso. Spesso, però, dedicandosi eccessivamente all'impiego si rischia di perdere di vista il proprio benessere e quello delle persone, che abbiamo intorno. Soprattutto, si potrebbe dedicare tanto, forse anche troppo, tempo alla propria azienda, senza ricevere nulla in cambio .

La donna in questione si chiama Norah Allison, è un'istruttrice di pilates in Canada, e attraverso un video di Tik Tok ha voluto narrare quello che le è accaduto, ma soprattutto ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione nei confronti di se stessi e dei propri bisogni.

La clip inizia con una ragazza che chiede "A cosa non eri preparato nel mondo aziendale?". Dopo questa domanda, nel video, interviene Norah che spiega cosa le è successo. La donna ha sempre dedicato tutta se stessa al lavoro, non le importava fare gli straordinari o lavorare nei gironi festivi, ma invita gli altri a non fare questo suo stesso errore. "Sono rimasta in un'azienda per anni e sono sempre stata tra le prime ad entrare e le ultime a uscire, e ho lavorato nei fine settimana. Quando, però, ho deciso di andare via, mi hanno sostituito in meno di tre ore".

Infine, Norah conclude il video sostenendo che nessuno è indispensabile, e per questo bisogna lavorare quanto basta e capire quando fermarsi.