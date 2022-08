Dormire senza pigiama aiuta a riposare meglio e a perdere peso: lo spiega la scienza

Quando però le temperature aumentano, soprattutto in estate, dormire diventa più difficile. Il caldo , infatti, oltre a farci svegliare spesso, influisce negativamente, come spiega l'esperto del sonno Sammy Magro , sulla produzione della melatonina, che serve a favorire il riposo durante la notte.

Una soluzione a tutto ciò, però, è stata trovata. Infatti, per addormentarsi più facilmente e, anche per dimagrire, bisognerebbe dormire senza pigiama. Il calore impedisce la produzione di melatonina e, di conseguenza, il sonno e il riposo ne risentono pesantemente. Andare a letto senza indumenti, quindi, abbassa la temperatura corporea, aiuta a prendere sonno prima e a riposarsi durante l'intera notte.

Una ricerca del National Institute of Health degli Stati Uniti ha scoperto che i benefici non sono finiti qui. Infatti, coricarsi senza pigiama aiuta, anche, a perdere peso, perché il nostro corpo, al fine di mantenere costante la temperatura, deve produrre un tessuto che per generare calore brucia le calorie in eccesso. In questo modo, dimagriamo senza neppure rendercene conto. L'abbassamento della temperatura corporea spinge, anche, a dormire in modo più profondo e, quindi, svegliarsi il giorno dopo riposati ed energici.