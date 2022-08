Il nostro cervello non sarebbe adatto a rimanere sveglio oltre la mezzanotte: lo ha spiegato la scienza

La notte ha sempre avuto un grande fascino, molte persone infatti amano restare sveglie per poter viverla il più possibile. Altri, invece, preferiscono restare in piedi fino a tardi per vedere film e serie Tv, o per lavorare. Questi individui, però, potrebbero vivere quella che la ricerca pubblicata su Frontiers in Network Physiology definisce Mind After Midnight, ovvero una condizione che porta gli individui a vedere il mondo in modo negativo.

Il sonno rappresenta un requisito fondamentale per il benessere fisico e mentale, ma l'aspetto più importante è quello di dormire in determinate ore, ovvero in quell'arco di tempo definito come notte circadiana biologica (dalla mezzanotte in poi). Se si resta svegli oltre questo orario si rischia di agire in modo impulsivo, senza riflettere eccessivamente o, anche, di assumere condotte dannose, per sé e per gli altri.