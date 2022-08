Nasce in Svezia il primo centro commerciale al mondo che vende solo oggetti riciclati

In Svezia è possibile fare compere rispettando l'ambiente perché all'interno del centro commerciale ReTuna Återbruksgalleria vengono venduti unicamente oggetti di seconda mano o prodotti con materiale riciclato . La politica del centro commerciale è dare una nuova vita agli oggetti tramite riparazione e riciclaggio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il primo centro commerciale al mondo a vendere unicamente oggetti riciclati è svedese ed è conosciuto come ReTuna Återbruksgalleria. Il centro si trova nella città di Eskilstuna, in Svezia, e al suo interno i vecchi oggetti, pronti per essere buttati, vivono una seconda e gloriosa vita.

Il grande obiettivo di un progetto tanto ambizioso è la riduzione dei rifiuti nel comune. ReTuna sarà dunque un luogo per le aziende per esplorare tra idee sostenibili e rispettose del clima ed essere piattaforma di un'economia condivisa.

Il lungimirante progetto nasce il 28 agosto 2015 affianco a un centro smaltimento rifiuti, così chiunque abbia degli oggetti di cui liberarsi può farlo lasciandoli al deposito del centro commerciale.