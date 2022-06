15 volte in cui gli architetti hanno realizzato edifici e strutture mozzafiato superando sé stessi

Cos'è che rende un luogo davvero speciale? Se non si tratta di un posto interamente naturale ma plasmato dagli uomini, di certo è anche la sua architettura. Palazzi, strutture, edifici, strade caratterizzano non solo le città, ma anche tanti angoli del mondo che, proprio grazie a essi, riescono a entrare nell'immaginario comune.

E, sebbene ciò sia vero anche in senso negativo, bisogna ammettere che davanti a certe opere non possiamo far altro che ammirare la creatività, la fantasia e l'audacia di architetti e progettisti. Antiche o moderni che siano, questi edifici e queste strutture sono semplicemente mozzafiato, a volte così originali da farci quasi credere che non siano veri. Lo sanno bene gli utenti che hanno condiviso le 15 foto che abbiamo raccolto di seguito: esempi incredibili di come l'architettura possa mostrarsi ai nostri occhi nelle forme più incredibili!