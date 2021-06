16 infrastrutture incredibili che meriterebbero un premio per praticità e originalità

Se avete risposto sì, di certo apprezzerete le foto che abbiamo raccolto di seguito. Si tratta di infrastrutture di vario genere tutte accomunate da una cosa: sono state progettate da veri fuoriclasse dell'architettura e dell'ingegneria . Con un occhio all'estetica, un altro alla praticità e un altro ancora alla sostenibilità e al progresso, questi elementi hanno migliorato il paesaggio, la vita quotidiana delle persone e non solo. Pronti a fare un viaggio tra le strutture più affascinanti e originali in circolazione?

Ci sono strutture in grado di catturare il nostro sguardo e di non mollarlo più, facendoci rimanere a bocca aperta tanto sono fuori dal comune. Vi è mai capitato di vedere un ponte, un aeroporto, una stazione o un edificio così particolari da sembrare quasi usciti da un mondo parallelo, più irreale che materiale?

Questa costruzione è un incredibile esempio di polivalenza: è infatti un inceneritore che recupera calore ed energia, e ospiata anche piste da sci, da trekking e una parete per fare arrampicata, la più alta del mondo!

È il Ponte Beipanjiang, in Cina, dove consente di attraversare il fiume Nizhu. Affascinante, vero?

Si trova a Mosca, ed è veramente avveniristico, non trovate?

Sembra quasi che la realtà si sia capovolta, vero? Si trova in Belgio.

Siamo in Scozia, e questi sono il Forth Rail Bridge del 1889, il Forth Road Bridge del 1964 e il Queensferry Crossing del 2017