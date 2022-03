Cosa ti rende una persona noiosa? La risposta arriva dalla scienza

Quando pensi a una persona noiosa cosa ti viene in mente? Probabilmente una con poco spirito di iniziativa, che non ha argomenti interessanti di cui parlare – perlomeno con te – che quando incontri ti limiti a un breve saluto anziché fermarti a conversare e che non sprizza il benché minimo entusiasmo . Insomma, pensare a un individuo del genere ti fa venire voglia di sbadigliare e scappare lontano, poiché il tempo in sua compagnia sembra non trascorrere mai.

Il team di studiosi, sotto la guida di Wijnand Van Tilburg , ricercatore di psicologia presso l’Università dell’Essex, ha coinvolto 500 persone in cinque studi differenti per analizzarne gli interessi, le caratteristiche, gli hobby e individuare le professioni considerate più noiose .

Gli studi numero tre e quattro hanno invece proposto ai partecipanti le descrizioni di persone di fantasia che possedevano le caratteristiche noiose individuate nel primo studio: in questo caso, la noia è stata percepita come freddezza e mancanza di competenza, caratteristiche di persone da evitare a livello sociale.

Nel quinto studio, i partecipanti hanno dovuto rispondere alla domanda “quanto ti faresti pagare per passare del tempo con una noia stereotipata?” descritta in una vignetta: le cifre indicate in risposta sono state molto più elevate di quelle per le vignette con soggetti meno noiosi.

Van Tilburg ha dichiarato: "Le percezioni possono cambiare, ma le persone potrebbero non dedicare il proprio tempo a parlare con coloro che hanno lavori e hobby ‘noiosi’, scegliendo invece di evitarli. Non danno loro la possibilità di dimostrare che si sbagliano e di rompere questi stereotipi negativi."

Gli studiosi si sono domandati come mai i partecipanti abbiano classificato come incompetenti le persone noiose: ad esempio, un contabile può risultare noioso nell’immaginario collettivo, ma non certo privo di abilità!

“Questi risultati suggeriscono che essere stereotipati come noiosi può avere conseguenze interpersonali sostanzialmente negative” conclude l’autore.