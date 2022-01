Sembrano toppe, ma sono tatuaggi: 15 tra i lavori più sorprendenti di questo artista

Avete presente le toppe che, fino a qualche anno fa, andavano molto in voga da applicare su vestiti e accessori? Siamo sicuri che in molti risponderanno di sì. Questi oggetti, che ormai sono considerati vintage, erano un vero e proprio must tra i giovani per abbellire jeans, cappotti, zaini e non solo. Simboli, scritte, personaggi o loghi di gruppi musicali: mostrare con orgoglio una "patch" significava esprimere i propri gusti e le proprie preferenze in modo chiaro e visibile.

E ci sono persone che, dopo tanto tempo, ancora si lasciano trasportare dal fascino di questi accessori, decidendo di "attualizzarli" e trasformarli in qualcosa di nuovo, unico e originale. Pensereste mai, infatti, che una toppa possa diventare... un tatuaggio? Ebbene sì: l'eclettico artista che stiamo per presentarvi, nei suoi lavori, fa proprio questo: disegna tatuaggi che sembrano, in tutto e per tutto, toppe. A un primo sguardo - ma anche dando un'occhiata più approfondita - è davvero difficile distinguerli da patch vere e proprie. Pronti a scoprire 15 dei suoi lavori più sorprendenti?