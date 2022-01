Questa ragazza crea tatuaggi così realistici da sembrare veri: 15 tra le sue opere più spettacolari

Quella dei tatuaggi è una vera e propria arte, che affonda le sue radici in tempi antichissimi. Sebbene la scelta di decorare la pelle con disegni o scritte possa non andare a genio a tutti, bisogna ammettere che in certi casi non possiamo che rimanere senza parole davanti ad opere talmente realistiche o precise da sembrare vere, pronte per essere toccate con mano.

Stiamo parlando di tatuaggi così impressionanti da riuscire a convincere anche la persona più scettica che si tratta di qualcosa di meraviglioso. Al punto che è quasi riduttivo chiamarli così. Qui di seguito abbiamo deciso di presentarvi una selezione di lavori di una tatuatrice che merita davvero un plauso per ciò che fa. Si chiama Ryan Ashley Malarkey ed è conosciutissima sul web. Il motivo non è difficile da intuire: basta guardare i suoi tatuaggi per rimanerne stupiti all'istante. Pronti a scoprirli più da vicino?