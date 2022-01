Perché giocare a "mamme e figli" è importante per i bambini?

Secondo gli scienziati, giocare a fare i genitori, è un’attività ludica dagli incredibili benefici. Secondo diverse ricerche, infatti, aiuterebbe lo sviluppo del bambino in diversi ambiti, da quello relazionale allo sviluppo emotivo e mentale. Inoltre, come ogni gioco, è un esercizio di creatività dagli innumerevoli vantaggi.

Durante l’infanzia, giocare può essere un modo incredibilmente efficace per apprendere. I bambini, attraverso il gioco, mettono in pratica tutto ciò che osservano dal mondo circostante. Ottimi osservatori, riescono a cogliere ogni comportamento degli adulti, assorbendo con una capacità straordinaria un’infinità di informazioni.

Tra i molti aspetti positivi, se ne possono evidenziare sette:

1) L'imitazione come strumento di apprendimento

Gli bambini imitano i comportamenti dei coetanei per imparare e adattarsi al ambiente sociale circostante. Pensandoci bene, effettivamente, quando non sappiamo come fare qualcosa, guardiamo come lo fanno gli altri. L’imitazione, è uno strumento di apprendimento estremamente potente e ci accompagna per tutta la vita, anche se durante l’infanzia è un processo particolarmente importante.

2) Sviluppo dell'empatia

Quando giocano a fare i grandi, i bambini assumono il ruolo di educatori dei loro peluches o delle loro bambole. Dopo anni di studi, sappiamo già che giocare con le bambole a su volta ha innumerevoli benefici per lo sviluppo emotivo dei bambini.

Per cominciare, giocare con le bambole aiuta a sviluppare empatia e molte altre abilità sociali, come, il rispetto, l' uguaglianza e l'affetto.

Ma in più, giocare con le bambole migliora anche il loro sviluppo motorio. Un’attività ludica che educa all'uguaglianza, e aiuta a interiorizzare le norme sociali che si imparano durante i primi anni di vita.

3) Sviluppo delle abilità sociali

Ma giocare a fare la mamma o il papà non solo favorisce l'empatia nei bambini. In un certo senso si mettono alla prova anche altre abilità sociali, come le relazioni interpersonali, la risoluzione dei conflitti, l'ascolto empatico, il pensiero logico e il processo decisionale.