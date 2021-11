Le mamme con tre figli sono più stressate di tutte le altre: uno studio ci spiega perché

Advertisement Tre non è affatto il numero perfetto, soprattutto quando si parla di mamme e figli. Potremmo sintetizzare così quanto è emerso dal curioso studio di cui stiamo per parlarvi. Mettere al mondo e crescere un figlio è senza dubbio una delle sfide più ardue che si possano affrontare nella vita. Le soddisfazioni non mancano, è vero, ma allo stesso tempo le incombenze legate a scelte, impegni ed educazione sono tantissime, e in molti casi possono generare stress. E, se tutto questo è vero per chi ha un solo figlio, figuriamoci per chi decide di metterne al mondo tre. Già, perché stando alla ricerca in questione, le mamme che hanno tre figli sono, tra tutte, le più stressate. Supposizioni? Generalizzazioni? Niente affatto: questa affermazione arriva da analisi approfondite, condotte su un campione di oltre 7.100 madri.

A chiamare a raccolta le mamme che hanno contribuito ai risultati finali è stato Today Parents. Stando a quanto hanno riferito le donne con figli a cui è stato chiesto quanto fossero stressate in una scala da 1 a 10, dove 10 è ovviamente il massimo, la media più alta del sondaggio se la sono aggiudicata proprio le madri di tre figli, con 8,5. È chiaro che, come chiariscono gli autori dello studio, non è possibile generalizzare troppo su argomenti come questi, e che ogni genitore e ogni famiglia hanno problemi peculiari che andrebbero presi in considerazione da caso a caso. Le domande rivolte alle mamme dai ricercatori, tuttavia, hanno insistito su tematiche che possono essere in qualche modo estese a tutte.

Preoccupazioni per il bilancio familiare, partner maschile che si comporta come "un altro bambino" in famiglia, tempo che non basta mai per compensare esigenze personali, casalinghe e lavorative: siamo sicuri che moltissime donne potranno riconoscersi nei problemi espressi dalle madri intervistate da Today Parents. E la cosa che ha più colpito i ricercatori è proprio il passaggio da due a tre figli, vissuto in modo particolarmente stressante, al punto che molte mamme hanno ammesso che, in quel momento, la loro quotidianità è cambiata in modo radicale. Nella fattispecie, il 60% delle donne intervistate ha ammesso che è peggio crescere figlie femmine rispetto ai maschi.

E se pensate che dopo il terzo figlio la situazione non possa che peggiorare, vi sbagliate, perché secondo gli esperti le mamme di quattro o più bambini riescono a gestire meglio lo stress rispetto a quelle che ne hanno tre. Tutto questo, anche se può sembrare strano, ha una spiegazione supportata dalla psichiatria: "più figli hai e più sei sicura delle tue capacità genitoriali", ha affermato la dottoressa Janet Taylor. "Non c'è abbastanza spazio per il perfezionismo quando arrivi a quattro o più figli, devi lasciare andare di più".

Un altro motivo di stress emerso dal sondaggio, in effetti, è anche la pressione psicologica che molte mamme vivono nel tentare di fare tutto in maniera perfetta, e nella paura che altri possano giudicarle negativamente. Insomma: la vita, per le mamme di tre figli, sembrerebbe non essere affatto una passeggiata. Voi che ne pensate di questa ricerca? Conoscete esempi che la confermino?