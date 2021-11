Giocare con i videogiochi per 30 minuti al giorno riduce il rischio di demenza: lo studio

I videogiochi , utilizzati soprattutto dai più giovani, sono spesso associati a qualcosa di negativo: molti ragazzi trascorrono ore intere davanti ad uno schermo e tendono così ad isolarsi dal resto del mondo. Ma i videogiochi fanno davvero male alla salute e alla socialità? Come sempre, non esiste una risposta univoca: l’eccesso fa male ma, se utilizzati con parsimonia, possono avere anche effetti benefici sulla salute. È ciò che ci dice uno studio pubblicato sulla rivista Behavioral Brain Research nel maggio 2020, che ha individuato una relazione tra il giocare ai videogiochi e una riduzione del rischio di sviluppare demenza senile .

La demenza senile è una malattia degenerativa dell’encefalo che colpisce soprattutto le persone anziane e a cui è associata una riduzione progressiva delle facoltà cognitive. Invecchiando, tutti noi andiamo incontro al rischio di sviluppare demenza. La scienza, però, sta mettendo in campo tutti i suoi strumenti con l’obiettivo di bloccarla o, quantomeno, rallentarne il processo e ridurne gli effetti. Uno studio condotto su partecipanti di età compresa tra 60 e 80 anni ha dimostrato come giocare ai videogiochi per 30 minuti al giorno potrebbe ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare la demenza.

Ai partecipanti è stato chiesto di giocare da 30 a 45 minuti ad un gioco ogni giorno per quattro settimane. Durante l’esperimento, e quattro settimane dopo la sua fine, i ricercatori hanno condotto dei test di memoria, per verificare la salute cognitiva dei partecipanti. I partecipanti che hanno giocato a videogiochi che hanno un’ambientazione 3D, come Super mario o Angry Birds, hanno avuto un miglioramento delle capacità cognitive, soprattutto rispetto ai partecipanti che hanno giocato a giochi a due dimensioni, come il solitario.