Il tuo cervello è più felice se ti trovi vicino all'acqua: una ricerca scientifica spiega perché

Non occorrono grandi esperimenti scientifici per dire che una vacanza al mare faccia bene e sia divertente. La maggioranza di noi ama passare del tempo vicino all’ acqua o fare sport acquatici . Questo vale anche per gli amanti della montagna perché - anche loro - si sentono più sereni sulle rive di un lago o ascoltando il rumore di un ruscello . Però c’è chi ha voluto analizzare con metodo sperimentale questo tipo di sensazione . Un’equipe di scienziati americani ha dimostrato l’evidenza di cinque ragioni importanti secondo le quali il nostro cervello ci rende più felici vicino all’acqua. Ecco quali sono:

Wallace ha scritto un trattato su questo argomento cercando di analizzarne tutti i possibili motivi (dal titolo: “La Mente Blu: la scienza sorprendente che mostra come stare vicino, sopra, dentro o sotto l’acqua possa renderti più felice, più sano, più connesso e migliore in ciò che fai”). Da questa sua lunga ricerca emergono cinque punti che ne determinano il motivo: