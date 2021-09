A Singapore arrivano i robot che pattugliano le strade alla ricerca di assembramenti e fumatori

Se vi descrivessimo una situazione in cui l'ordine pubblico di una città è garantito da speciali robot in grado di far rispettare le regole, a cosa pensereste? Forse, sulle prime, a uno scenario futuristico o fantascientifico, in cui macchine e automi hanno rimpiazzato gli umani nei loro compiti più tradizionali.

Eppure, sapevate che esistono dei luoghi al mondo dove tutto questo è reale al 100%? Luoghi come Singapore, dove le autorità stanno sperimentando l'uso di due tutori dell'ordine molto speciali, proprio perché non sono agenti di polizia in carne e ossa, ma robot che girano per le strade alla ricerca di comportamenti "indesiderabili", segnalando violazioni grazie alle loro abilità tecnologiche.