Case a 1 euro: l'iniziativa nata per dare nuova vita ad un antico borgo medievale vicino Roma

Maenza è un comune italiano della provincia di Latina, nel sud del Lazio. A pochi passi dalla capitale italiana, Maenza è un piccolo comune che offre una vista panoramica su monti e colline, ideale per chi desidera allontanarsi dal caos cittadino per immergersi nella natura, in un luogo antico, suggestivo e pieno di fascino. Circa 100 case sono messe in vendita per 1 euro: l’unico vincolo è che gli acquirenti devono impegnarsi a ristrutturare queste case entro i 3 anni dall’acquisto. Devono anche fornire un deposito di circa 5.000 euro al momento dell’acquisto, che verranno restituiti poi dopo la ristrutturazione. Le case, infatti, sono state costruite nel 1700 e la maggior parte di queste sono state abbandonate per anni interi e oggi non sono abitabili. Ma Maenza offre moltissime opportunità: è un paese accogliente, dove ci sono molte iniziative e dove – in solo mezz’ora – è possibile raggiungere la spiaggia. Non è l’unico comune in cui si sta portando avanti questa iniziativa: anche in Sicilia sono state vendute case a questa cifra.