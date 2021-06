Questa casetta è fatta con gli scarti del caffè: una soluzione economica, resistente e pratica

Come possono essere collegati la carenza di alloggi e la produzione del caffè? Due sfere solo apparentemente diverse e distanti ma che in realtà hanno trovato un filo conduttore nell'invenzione di cui stiamo per parlarvi.

Dalla Colombia, Paese leader nel mondo per il caffè, un'azienda di costruzioni ha pensato bene di cimentarsi in un'impresa piuttosto ambiziosa: utilizzare gli scarti del prezioso prodotto naturale per risolvere l'annoso e complesso problema della mancanza di abitazioni. Da materiali destinati a essere gettati a risorse per mettere in piedi delle case. I risultati? Casette prefabbricate economiche, resistenti e versatili, che potrebbero davvero dare una mano a tante persone in difficoltà.