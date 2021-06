Questa coppia nasconde il genere del bambino: "così deciderà se vuole essere maschio o femmina"

Qual è una delle prime domande che vi vengono in mente quando ricevete la notizia di una gravidanza? Se avete risposto "maschio o femmina?", sappiate che la coppia di genitori che stiamo per presentarvi potrebbe non rispondervi in nessun modo. O almeno non lo farà per ancora molto tempo.

Il motivo? Jake England-Johns e sua moglie Hobbit Humphrey (38 e 35 anni) hanno preso una decisione per crescere la creatura che hanno messo al mondo: non rivelare a nessuno il suo genere per combattere gli stereotipi e lasciare che sia lui (o lei?) a scegliere la sua identità. La loro storia ha generato molto scalpore, e non sono mancate le critiche.