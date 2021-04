Amazon mette in vendita una macchina dei Flintstones gonfiabile, curatissima in ogni dettaglio

Chi non ricorda i Flintstones? La celebre serie animata statunitense ambientata durante l'età della pietra nell'immaginaria cittadina di Bedrock è stata davvero una pietra miliare dei cartoon in tutto il mondo, una costante con cui molti di noi sono cresciuti, si sono divertiti e hanno trascorso momenti memorabili.

Fred, Wilma, Barnie, Bettie, Bam Bam, Ciottolina, il fido dinosauro Dino e non solo: i Flintstones sono un vero microcosmo di una preistoria spassosa e improbabile, in cui sembra che tutto - o quasi - sia come nel nostro tempo, anche se rapportato ai mezzi del passato. E, parlando di mezzi, come dimenticare la celebre macchina con cui i personaggi del cartoon si spostavano? Proprio quel veicolo, senza un fondo e azionato con la forza dei piedi, è ora diventato un accessorio simpaticissimo e perfetto per tutti quelli che vogliono divertirsi in modo... preistorico. Pronti a scoprirlo?