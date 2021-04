19 edifici folli e stravaganti che sono stati progettati da veri fuoriclasse dell'architettura

13 Aprile 2021 • di Lorenzo Mattia Nespoli 128

Advertisement Chi ha detto che le case debbano sempre essere costruite rispettando gli stessi canoni? Certo: è importante che, al loro interno, accolgano chi ci vive o ci lavora con tutti i comfort possibili, ma è altrettanto vero che spesso l'architettura e la progettazione di edifici lasciano spazio alle fantasie più sfrenate degli addetti ai lavori. È proprio in quei momenti che progettisti, designer e ingegneri decidono di uscire da qualsiasi schema ben definito, dando vita a case e palazzi che, senza troppi giri di parole, ci lasciano a bocca aperta. Guardate ad esempio quelle che abbiamo raccolto di seguito: stentiamo quasi a credere che siano reali, eppure sono degli esempi "pazzi" e stravaganti di ciò che intendiamo. Avete mai visto edifici come questi?

1. Sottosopra!

Sembra proprio che questa casa - che si trova negli Stati Uniti, in South Carolina, sia stata "poggiata" lì dall'alto quando era ancora capovolta!

2. Palazzo o robot?

Probabilmente entrambi! Di sicuro questo edificio di Bangkok fa il suo effetto, vero?

Advertisement

3. Decisamente fuori dal comune!

La Hằng Nga Guesthouse, in Vietnam, è conosciuta come "Crazy House", e non è difficile capirne il motivo: basta guardarla. È stata progettata e costruita dall'architetto vietnamita Đặng Việt Nga nel 1990.

4. Grattacielo? Sì, ma fuori dagli schemi!

5. Una casa che sembra stata costruita pezzo dopo pezzo da un bimbo. Si trova ad Amsterdam.

Advertisement

6. No, la vostra vista non vi inganna: questa casa è proprio così

Siamo a Sopot, in Polonia, e questa è la "Crooked House", decisamente "storta" e, per alcuni, persino "ubriaca"...

7. Quella casa sembra proprio pigiata tra due enormi massi!

Advertisement

8. Tranquilli, non è un "bug" del video: questo edificio sembra proprio bidimensionale!

9. Un mega-imballaggio

Si tratta di un centro commerciale della città di Birmingham, nel Regno Unito, che sembra "imballato" nel pluriball!

Advertisement

10. Un "Jenga" davvero enorme!

Guardate quel grattacielo di New York: non vi ricorda un gigantesco gioco Jenga a mattoncini?

11. Semplici grondaie? No, grazie: quelle di questa palazzina sono delle vere opere d'arte

Si trova a Dresda, in Germania.

12. Già, quella casa è proprio storta, ma state tranquilli perché non cadrà!

Un edificio davvero particolare costruito in un contesto unico come quello del Parco dei Mostri di Bomarzo, in Italia

13. Con quella forma, indovinate cosa ospita?

Non poteva che essere la sede di un'azienda che produce imballaggi!

14. Un mega-cestino!

Non poteva che ospitare la sede di una ditta statunitense che produce cesti artigianali...

15. Chi l'ha progettata doveva avere un'indole piuttosto travagliata...

Non possiamo che pensare questo guardando questo palazzo di Tel Aviv, Israele. Davvero bizzarro!

16. Si sta sciogliendo?!?

Fa quasi venire voglia di uscire prima che sia troppo tardi, e invece siamo sicuri che questo edificio di Las Vegas rimarrà così, perché è stato progettato e costruito per sembrare... morbido!

17. Anche qui i nostri occhi, sulle prime, vedono solo due dimensioni, vero?

18. Una incredibile casa-cartoon nel mondo reale

Sembra uscita da un film a tecnica mista!

19. Anche a Parigi c'è una casa che sembra "esausta" per il troppo caldo...

Vi è mai capitato di vedere case e palazzi come questi? A volte la fantasia e la bizzarria di certi architetti sanno proprio come lasciarci senza parole, non trovate?