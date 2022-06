Un team di ricercatori ha inventato un dispositivo che trasforma l'acqua salata in dolce e potabile

Di recente, i ricercatori del MIT hanno sviluppato un'unità di desalinizzazione portatile che trasformerebbe l' acqua salata del mare in acqua potabile . Questa invenzione potrebbe fornire accesso l'acqua dolce anche alle aree rurali o colpite da disastri naturali. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno realizzato un dispositivo portatile in grado di trasformare l'acqua salata, o salmastra, in acqua dolce e potabile.

Il dispositivo, grande come una valigia, richiede una quantità di energia inferiore rispetto a quella necessaria per caricare un cellulare. Si aziona tramite un piccolo pannello solare portatile, acquistabile per 50 dollari.

Il peso è inferiore ai 10 chilogrammi e rimuove le particelle e i sali minerali al fine di creare un'acqua pulita. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'acqua generata supera gli standard di qualità.

La tecnologia del macchinario è racchiusa in un dispositivo che funziona tramite la pressione di un pulsante.