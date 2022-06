Vacanza senza pensare al lavoro? Diventa possibile grazie ai cavalli che rispondono alle e-mail per te

Per questo motivo, in Islanda è nato un servizio assolutamente originale: mentre le persone sono in vacanza, ci penserà qualcun altro a rispondere alle mail di lavoro . Non si tratta però di colleghi delegati o di messaggi automatici preimpostati, bensì di cavalli .

Ogni tanto tutti abbiamo bisogno di staccare dal lavoro e concederci qualche giorno di vacanza, liberi da ogni pensiero . A volte, però, non è così facile: i doveri e le responsabilità potrebbero seguirci anche in viaggio , poiché in nostra assenza potrebbero verificarsi situazioni da risolvere o manifestarsi richieste di clienti che non possono proprio attendere.

Questo è indicativo del fatto che, anche quando ci si trova in vacanza, la mente spesso resta legata al lavoro . Un vero peccato, dal momento che il viaggio dovrebbe essere necessario a staccare dagli impegni quotidiani .

Le statistiche islandesi hanno rilevato che il 41% delle persone nel mondo, mentre sono in ferie, controllano la mail aziendale da una a quattro volte al giorno, mentre il 14% le rilegge circa 5-6 volte al giorno .

Ovviamente, il risultato non sarà un discorso di senso compiuto , fatto di periodi grammaticalmente corretti e che non lasciano adito a dubbi, bensì la mail sarà più simile a un: “ gjnaipasefni-.efiekngsw .”

Hai letto bene: è nato il primo servizio al mondo che invita i lavoratori a concedersi un po’ di riposo per poter viaggiare con la mente libera da ogni pensiero relativo all’ufficio grazie all’aiuto dei cavalli .

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, direttore di Visit Iceland, ha dichiarato: "Quando i visitatori si recano in Islanda, vogliamo che sperimentino appieno tutto ciò che la nostra nazione ha da offrire, da un ambiente meraviglioso a paesaggi infiniti e volti amichevoli. Il nostro servizio OutHorse Your Email consente loro di fare proprio questo, eliminando la pressione di sentirsi come se dovessero essere sempre attivi.”

L’obiettivo dunque è quello di far sentire le persone realmente in vacanza, godendosi il viaggio fino in fondo.

“Con il nostro primo servizio al mondo speriamo di incoraggiare le persone a disconnettersi e prendersi una meritata pausa ininterrotta.”

Jelena Ohm, Project Manager di Horses of Iceland, ha spiegato: "I nostri talentuosi cavalli, lanciandosi e galoppando attraverso i campi, creano una gamma di e-mail uniche che aiutano i vacanzieri a godersi il viaggio senza interruzioni. Per curiosità, intelligenza e indipendenza, i nostri cavalli sono speciali per molte ragioni, quindi ora possiamo aggiungere anche risponditori di e-mail."

Una simpatica e originale idea che potrebbe rivelarsi anche efficace!