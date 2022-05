Arriva la batteria dalla ricarica ultrarapida: sino al 60% in soli 5 minuti

Arriva dalla Cina una risposta al problema: una batteria al litio capace di ricaricarsi del 60% in meno di cinque minuti . Una rivoluzione senza precedenti che potrebbe consentire una maggiore crescita del settore elettrico. Vediamo tutti i dettagli di questa invenzione.

I tempi di ricarica di una batteria auto o moto sono decisamente superiori rispetto alle tempistiche di un semplice rifornimento di carburante di un qualsiasi veicolo a motore termico. Questo, indubbiamente, è uno degli ostacoli più grossi che la diffusione della mobilità elettrica ha incontrato in questi anni.

via:

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia della Cina ha dato vita a uno studio sulle batterie al litio il cui obiettivo era ottenere un miglioramento della costruzione delle batterie stesse, così da raggiungere tempi di ricarica più rapidi.

Il risultato finale, ottenuto tramite la creazione di un elettrodo strutturalmente ordinato, è stata una batteria al litio capace di caricarsi del 60% in soli 5 minuti. Rispetto alle tradizionali, si è ottenuto, dunque, un 20% di ricarica in più nel medesimo arco di tempo. Non è stata tuttavia testata la carica completa poiché sconsigliata con questi accumulatori.