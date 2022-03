1901-2000: 17 immagini di moda e cultura che hanno fatto la storia del secolo scorso

Prima dei social questo non era possibile, quindi che fine hanno fatto le immagini del nostro passato collettivo ? La pagina Instagram Lost In History ha pensato di dedicare un album fotografico virtuale al ventesimo secolo , per condividere ricordi della nostra storia che tutti possiamo rivivere.

"Nel 1959, Ronald McNair, 9 anni, andò in una biblioteca pubblica a Lake City, nella Carolina del Sud, perché era alla ricerca di libri più avanzati sulla scienza.⁣⁣ Il fratello maggiore di Ronald, Carl, descrive cosa accadde dopo:⁣⁣

⁣'Quindi, mentre stava camminando là dentro, tutta questa gente lo fissava - perché erano solo bianchi - lo guardavano e dicevano chi è questo negro? Quindi, si mise gentilmente in fila per dare un'occhiata ai libri. Ebbene, la vecchia bibliotecaria disse: 'Questa biblioteca non è per i colori.' Lui rispose: 'Beh, vorrei dare un'occhiata a questi libri.' - 'Giovanotto, se non lasci subito questa biblioteca, chiamo la polizia". Lui semplicemente si appoggiò sul bancone, si sedette lì e disse: 'Aspetterò.'"

Ronald McNair alla fine ha conseguito un dottorato di ricerca in Fisica al MIT ed è stato uno dei 7 astronauti a bordo dello space shuttle Challenger quando è stato distrutto in volo nel 1986.⁣⁣