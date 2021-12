La camera più silenziosa al mondo: dopo alcuni minuti al suo interno inizi ad avere allucinazioni

Hai mai pensato a cosa si provi a non sentire nulla? Tutti noi abbiamo sperimentato il silenzio, anche se questo non era mai totale. Prima di addormentarci, nella nostra stanza al buio, riusciamo comunque a percepire dei rumori: le lancette dell’orologio, i passi in lontananza, le auto in strada. In Minnesota, negli Orfield Laboratories , è stato creato il posto più silenzioso al mondo: è una stanza, chiamata “anecoica”. Il termine significa “privo di eco”. In questa stanza, infatti, la riflessione di segnali sulle pareti è ridotta al minimo: non si sente assolutamente nulla.

Questa camera è stata progettata talmente bene che, al suo interno, il tempo sembra non trascorrere mai. La stanza non è stata progettata per mettere in difficoltà le persone ma viene usata dalle aziende per testare i propri prodotti e capire quanto siano rumorosi. Ti basti pensare che la NASA ha inviato i suoi astronauti per aiutarli ad adattarsi al silenzio dello spazio. Il silenzio è disorientante: dopo qualche minuto si iniziano a sentire rumori a cui prima non hai mai prestato particolare attenzione. Il fondatore della camera ha detto: “Sfidiamo le persone a sedersi nella camera al buio: una persona è rimasta lì per 45 minuti. Quando è tranquillo, le orecchie si adatteranno. Più silenziosa è la stanza, più cose senti. Sentirai il tuo cuore battere, a volte puoi sentire i tuoi polmoni, sentire il tuo stomaco gorgogliare rumorosamente. Nella camera anecoica, tu diventi il ​​suono."