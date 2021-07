Babbo Natale nella morsa del caldo: temperature record in Lapponia, sfiorati i 34°C

Che il clima del nostro Pianeta sia sempre più caldo è ormai un fatto accertato. Non si tratta di facili allarmismi o catastrofismi, ma di un dato confermato dalla scienza e riconosciuto a livello internazionale. Senza contare che fenomeni come quello che stiamo per descrivervi ci raccontano di una situazione non certo rosea, e assolutamente da non sottovalutare.

Quando pensiamo alla Lapponia, immediatamente ci vengono in mente immagini caratterizzate da un elemento portante: il freddo polare. Questa regione dell'estremo nord europeo, distribuita tra Norvegia, Finlandia, Svezia e Russia, è in effetti un luogo gelido per antonomasia, anche se questa caratteristica non sembra più essere così scontata. È proprio qui, nella "patria" di Babbo Natale, che infatti si sono registrate temperature da record, le più alte da oltre 100 anni.