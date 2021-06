Tutankhamon: sapevi che la sua tomba nascondeva altri 5.000 tesori oltre alla maschera d'oro?

Si trattò di un evento davvero epocale, per il quale il mondo intero ritrovò interesse per l'antico Egitto . Non solo le sue vestigia funebri sono giunte fino a noi in uno stato incredibilmente buono, ma la vita del faraone stesso nasconde tutt'oggi alcuni affascinanti aloni di mistero. Probabilmente sono tutti questi elementi che lo hanno reso famosissimo, forse il più famoso di tutti i faraoni egizi. E, se doveste nominare la prima immagine relativa a Tutankhamon che vi viene in mente, siamo sicuri che rispondereste con la sua celebre maschera . La tomba del re, però, non custodiva solo quella, ma la bellezza di 5.000 altri tesori, uno più bello dell'altro, di cui abbiamo deciso di presentarvi una selezione. Pronti per un viaggio indietro nel tempo?

Chi non ha mai sentito parlare di re Tutankhamon ? Il celebre faraone egizio, vissuto all'incirca tra il 1341 e il 1323 a.C., è balzato agli onori delle cronache quando, nel 1922, fu ritrovata la sua tomba, in condizioni praticamente immacolate .

La scoperta della tomba si deve a Howard Carter, archeologo ed egittologo britannico, che all'interno del tumulo scoprì oggetti preziosissimi, rimasti del tutto intatti e indisturbati per quasi 3.000 anni. Abbiamo già citato la celebre maschera, che in effetti è un vero e proprio simbolo del giovanissimo faraone. Quell'oggetto però, lì dentro non era solo. Insieme a essa, nella piccola tomba, fu rinvenuto un numero impressionante di spettacolari manufatti, molti dei quali in condizioni perfette. Sono oltre 5.000, e qui vogliamo mostrarvene alcuni tra i più belli e significativi.

I sarcofagi

Dopo la splendida maschera dorata che tutti conosciamo, senza dubbio le bare di Tutankhamon sono altri reperti degni di essere ammirati. Anch'esse d'oro o intarsiate, l'una racchiusa nell'altra, hanno custodito per un'eternità non solo il corpo del re ragazzo, ma anche la sua maschera, una delle opere d'arte più grandi del mondo antico. Non possiamo che immaginare la meraviglia provata da Carter quando si trovò a tu per tu con questa scoperta!