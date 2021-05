La storia di un'ossessione: realizzò la più grande collezione di manoscritti del mondo e la distrusse

Tutti pensavano che fosse un essere umano terribile , ma perché? Sir Thomas Phillipps nacque nel 1792, era un antiquario e collezionista di libri inglese e viene riconosciuto come il più grande collezionista privato di manoscritti del XIX secolo , e forse anche di sempre. Fu disposto a tutto per i manoscritti, anche a indebitarsi: ereditò una grande proprietà e il ricavato lo utilizzò per acquistare manoscritti e pergamena. In totale riuscì a collezionare 40.000 libri stampati e 60.000 manoscritti – tra cui alcuni risalenti al Medioevo e al Rinascimento - e probabilmente mai prima di allora né dopo, nessun individuò riuscì mai a mettere insieme così tanti volumi. Una devozione totale o una malattia? Lo stesso Thomas, consapevole di avere una vera e propria ossessione, coniò il termine “ vello-maniac ”, che noi tradurremmo con “ bibliomania ”.

Perché Thomas volle, a tutti i costi, acquisire una copia di tutti i libri esistenti al mondo? Sicuramente non per lasciare un’importante eredità ai suoi successori: dedicò la sua intera vita alla sua ossessione e, offuscata da questa, prima della sua scomparsa distrusse il lavoro fatto e smembrò la collezione per evitare di lasciarla in eredità alla figlia e al genero. Con i due, infatti, non aveva buoni rapporti: si pensa che non avesse mai condiviso la scelta della figlia Harriett di fuggire con James Orchard Halliwell. Phillips accusò anche il genero di aver rubato la sua copia del 1603 di Amleto.