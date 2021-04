Uno degli uccelli più rari al mondo è a rischio estinzione: non sa più cantare le melodie della sua specie

Così come altre specie di uccelli, infatti, il regent honeyeater canta per comunicare con i propri simili, per segnalare i pericoli e per attirare le femmine durante il corteggiamento e l’accoppiamento. Gli uccelli imparano a cantare per imitazione e ascolto, un po’ come i bambini: stando a contatto con altri adulti della specie, iniziano ad apprendere la melodia ma, poiché gli esemplari sono notevolmente diminuiti, ora hanno meno occasione di frequentare uccelli della stessa specie e di sentire quindi il loro canto. Gli ornitologi australiani hanno addirittura notato che gli esemplari maschi iniziavano ad imitare i canti di altre specie, con cui evidentemente sono entrati in contatto. Ma gli esemplari femmina della specie non sono attratti da altre melodie, quindi le possibilità di accoppiamento e riproduzione sono molto scarse.