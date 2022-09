Fotografo gira il mondo per ritrarre i castelli abbandonati: 16 delle sue immagini più suggestive

I castelli sono le strutture più suggestive che esistano. Chiunque fin da bambino ha sognato di poterci abitare e vivere molteplici avventure. Infatti, ad incrementare questa fantasia sono state le numerose fiabe raccontate dai genitori ai figli per farli addormentare. Proprio queste storie hanno spinto Dimitri a girare il mondo per cercare castelli dimenticati, o altri luoghi incantevoli, da fotografare e pubblicare sui propri social.

Questo fotografo ha scelto di raccogliere le immagini di svariati luoghi abbandonati per mostrare come con il tempo non abbiano perso il loro fascino. Ecco 16 dei castelli o palazzi più belli che ha immortalato.