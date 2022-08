17 immagini divertenti e piene di umorismo che ci ricordano l'importanza di ridere per le piccole cose

Ridere fa bene, eccome! I momenti in cui ci lasciamo andare alle risate più rumorose e spontanee sono, di solito, quelli in cui la nostra parte infantile prende di nuovo il sopravvento, regalandoci momenti di leggerezza che ci riportano a un'età in cui per divertirsi bastava poco. Magari sembriamo buffi mentre ci cimentiamo in gag che mostrano il nostro lato più bambino e mai cresciuto, ma di certo è questo a colorare le nostre giornate adulte. Crescere è bello, ma senza perdere mai l'entusiasmo tipico dell'età più giovane e concedendosi di ridere per delle sciocchezze: lo sanno bene gli utenti del gruppo "Funny" della piattaforma Reddit, dove raccolgono immagini e aneddoti che hanno come denominatore comune il divertimento. Non a caso, la descrizione cita: "Benvenuto in Funny, il più grande deposito di umorismo di Reddit." Vediamo 17 esempi tra i più esilaranti.