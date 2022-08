La scienza ha scoperto una nuova specie di squalo in grado di camminare sulla terra ferma

Il mare è un mondo ancora inesplorato. Le scoperte, compiute dall'uomo, non sono riuscite a mostrare le numerose meraviglie che questa distesa azzurra nasconde. Alcune specie, anche se si conoscono però non sono state studiate approfonditamente, tanto che delle volte possono riservare sorprese, come lo squalo spallina che ha imparato a camminare sul terreno e sugli scogli.

Quando si parla di squali la mente si dirige subito al film di Steven Spielberg. Non temete, quando si dice che hanno imparato a camminare, non significa che si muovono come gli uomini o che possono girare in modo indisturbato sulla terra ferma. Poi, soprattutto questi pesci sono di dimensioni ridotte (di solito la sua lunghezza si attesta intorno ai 107 cm). Scopriamoli più da vicino.