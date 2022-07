I fratelli le dicono di trovarsi un "vero lavoro", ma lei risponde dicendo che guadagna più di loro

Esistono lavori che, da sempre, vengono declassati, quasi snobbati, perché lontani dall'immaginario comune degli impieghi considerati canonici. Tutto ciò che, ad oggi, riguarda internet, il mondo social, o ancora tutti i lavori che non si svolgono dietro un computer o una scrivania, tutto questo viene considerato quasi meno importante di un impiego in banca o in azienda.

Lo sa bene la protagonista di questa storia, una tata di due bambini con bisogni speciali che, dopo aver affermato di guadagnare di più dei suoi genitori, si è sentita dire dai fratelli di doversi trovare un lavoro vero.

La donna, in un lungo post su Reddit ha spiegato la vicenda e ha chiesto agli utenti se avesse fatto bene a sottolineare l'importo dei suoi guadagni. Vediamo cos'è successo.