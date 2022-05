Team di ricerca riproduce zampe simili a quelle di un dinosauro sui polli grazie a una modifica genetica

Come tutti ben sappiamo, i dinosauri sono una specie animali estintasi sessantasei milioni di anni fa. Un asteroide, secondo la scienza, pose fine alla loro era, che però è rimasta nella storia riempendo i musei di tutto il mondo. Gli esemplari sopravvissuti all’impatto, nel tempo hanno mutato forma diventando dei volatili.

Interesse degli scienziati è quello di capire come è avvenuta questa transizione a livello anatomico e hanno trovato un sistema per farlo: riprodurre la metamorfosi tramite un procedimento inverso. In quest’ottica, un gruppo di ricerca ha creato, per la prima volta, delle “zampe di dinosauro” negli embrioni di pollo.