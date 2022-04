Secondo uno studio le persone solitarie sarebbero più intelligenti: la teoria della "felicità della Savana"

Il secondo studio ha invece preso in esame i punteggi dei test di intelligenza in rapporto alla soddisfazione nei confronti della vita e all’intensità della vita sociale .

Secondo la ricerca, per la maggioranza il livello di felicità era direttamente proporzionale al tempo trascorso in compagnia degli amici, mentre i partecipanti con un quoziente più alto hanno affermato di provare insoddisfazione nel condividere il tempo con gli altri.

Il team di ricerca ha spiegato questo fenomeno con la teoria della felicità della savana: ripensando alle nostre origini ancestrali, per gli uomini primitivi, dediti alla caccia, era essenziale la compagnia dei propri simili per la sopravvivenza. Per questo motivo, oggi, molte persone per natura si sentono infelici quando si trovano in situazioni di isolamento.

Le persone con un QI particolarmente elevato, però, non seguono questo schema: i cervelli più dotati si adattano con più facilità ai cambiamenti e alle situazioni insolite, come appunto la solitudine.

Ovviamente, questo non significa che essere estroversi e socievoli sia sinonimo di stupidità: le variabili sono moltissime, dall’indole, all’ambiente che ci circonda, all’affinità con le persone che abbiamo scelto di frequentare.

In ogni caso, l’importante è seguire uno stile di vita che ci renda felici e appagati.