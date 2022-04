Un gruppo di scienziati vuole rivelare la posizione della Terra agli alieni, e potrebbe non essere un bene

Qual è la prima cosa che vi viene in mente quando si parla di extraterrestri? La prospettiva di entrare in contatto con creature che non popolano il nostro pianeta è affascinante e inquietante allo stesso tempo. E, da decenni a questa parte, gli interrogativi sul tema sono sempre gli stessi: esistono davvero forme di vita aliene? E se sì, dove sono e come sono fatte? Riuscirebbero a comunicare con noi o potrebbero rappresentare un pericolo?

Sono tutte domande che la scienza si pone giorno dopo giorno, e che immediatamente ci trasportano in atmosfere quasi da film fantascientifico. Suggestioni a parte, però, qualcosa per comunicare con eventuali extraterrestri è stato fatto per davvero, ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Di recente un messaggio lanciato nello spazio è stato aggiornato, con informazioni che riguardano anche la posizione esatta della Terra. Un bene o un male? La scienza è divisa su questo: scopriamo perché.