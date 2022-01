La tatuatrice che "non sa disegnare" spopola sul web: 15 dei suoi lavori più originali

Quando pensiamo a un tatuaggio, tutti, sulle prime, andiamo con la mente a immaginare forme sinuose e complesse, disegni elaborati che a volte somigliano a stampe o fotografie. Del resto, quella di "dipingere" il corpo è una vera e propria arte, che affonda le sue radici in un passato lontanissimo, e che per molti è una vera e propria passione irrinunciabile.

Ma cosa succede se un tatuatore... non sa disegnare? Se vi sembra una domanda paradossale, probabilmente non avete ancora visto i lavori di Helen Fernandes, una ragazza che, con i suoi disegni semplici, essenziali e quasi elementari, è diventata famosa e conosciuta in tutto il mondo. Proprio così: anche se sembra assurdo, è la stessa Helen - conosciuta su Instagram come "malfeitonatattoo" - a sostenere che non sa disegnare. Eppure, la creatività non le manca, e la sua arte è popolare proprio per questo. Certo, alcuni potrebbero definire "brutti" i suoi tatuaggi, ma bisogna ammettere che, nella loro originalità, hanno un certo fascino. Pronti a scoprirne qualcuno?