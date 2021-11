Hai dei veri amici? Questo studio rivela che potresti vivere più a lungo

Ma in sostanza, cosa bisogna fare per vivere meglio ed essere più felici? La risposta viene dalla scienza: avere degli amici. I risultati, infatti, dimostrano che le persone con delle relazioni sociali solide e durature nel tempo aumentano notevolmente le probabilità di sopravvivenza del 50% . Un risultato sbalorditivo che ci sottolinea ancora una volta l’importanza di coltivare contatti e conoscenze.

La ricetta per vivere in eterno, purtroppo o per fortuna non esiste. Tuttavia, esistono alcuni accorgimenti con i quali è possibile allungare la nostra vita. Come sappiamo tutti è bene avere una dieta particolarmente bilanciata, ricca di frutta e verdura. Inutile dire che fumo e alcool non vanno d’accordo con la nostra salute, tanto quanto una vita sedentaria e priva di esercizio fisico. Bene, se pensate che bastino queste piccole regole d’oro, vi state sbagliando di grosso.

Secondo le ultime ricerche scientifiche, infatti, ci sarebbe un’ulteriore variabile da tenere in considerazione: le nostre amicizie. Quante volte abbiamo letto o sentito la frase “chi trova un amico trova un tesoro?”. Oggi questo detto risulta essere più attuale che mai.