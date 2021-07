Mamma scorpione e decine di piccoli diventano fluorescenti sotto i raggi UV: il filmato è impressionante

A volte nemmeno ce ne rendiamo conto, ma la natura intorno a noi è in grado di regalarci gli spettacoli più incredibili, disparati e inaspettati, di quelli che sembrano troppo affascinanti per essere veri. Eppure lo sono al 100%, e non stiamo parlando soltanto di manifestazioni, fenomeni o paesaggi, ma anche e soprattutto di animali.

Animali proprio come lo scorpione che l'eco-artista The Butterfly Babe ha reso protagonista di un suo filmato che, in breve tempo, è riuscito a fare il giro del mondo, lasciando letteralmente senza parole moltissime persone. Il motivo? Basta guardarlo per capirlo: non solo ha mostrato a tutti una caratteristica peculiare di questo aracnide, ma ha anche creato un'immagine che sembra uscita da un film fantascientifico per quanto è particolare e allo stesso tempo - ammettiamolo - anche un po' inquietante!