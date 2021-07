Un team di ricerca sviluppa dei pannelli solari che producono 1.000 volte più energia dei tradizionali

Pensate ad esempio ai pannelli solari : è davvero positivo per l'ambiente riuscire a ricavare energia e sostentamento da una risorsa che la Terra ci fornisce di suo. Immaginate allora se questi strumenti potessero essere fino a mille volte più efficienti . Non stiamo sognando o citando un numero sensazionale senza motivo, ma ci stiamo riferendo alle scoperte e alle invenzioni portate avanti dai ricercatori della Martin Luther University , ateneo tedesco che si trova nelle città di Halle e Wittenberg. Cosa hanno scoperto? Semplice, ma ovviamente geniale: cambiando il materiale dei pannelli solari, l'energia può essere moltiplicata di molte, molte volte.

Combinando diversi materiali, gli scienziati dell'ateneo tedesco sono riusciti a ottenere dei pannelli dall'efficienza incredibilmente più elevata rispetto a quelli tradizionali. Riescono infatti a fornire energia fino a mille volte in più, come hanno dimostrato i test condotti per un periodo lungo circa sei mesi.

Tutto questo, ovviamente, fa ben sperare in un possibile e futuro impiego della tecnologia in campo commerciale. "L'interazione tra gli strati del reticolo - ha spiegato Akash Bhatnagar, scienziato della MLU - sembra portare a una permittività molto più elevata. In altre parole, gli elettroni sono in grado di fluire molto più facilmente a causa dell'eccitazione da parte dei fotoni di luce".